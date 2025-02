Influenza e costi. Conferenza all’Utel

Come ridurre il costo sociale dell’influenza?

Se siete curiosi di conoscere la risposta non potete perdere l’appuntamento di venerdì 28 febbraio alle 17.30 all’Utel, in via della stazione vecchia. Per l’occasione l’ing. Antonio Spinazzola terrà una lezione in merito alla prevenzione primaria del contagio dalle forme di natura influenzale.

Nello specifico l’ing. Spinazzola esaminerà quali sono i costi sociali ed economici delle epidemie influenzali e tratteggerà le strategie di prevenzione che le regioni dovrebbero mettere in atto per ridurre l’impatto delle epidemie influenzali sulla popolazione.

La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza.