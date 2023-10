Incendio, abitazione e garage inagibili

Il corto circuito di una presa elettrica in un garage al piano terreno di una palazzina ha causato un incendio che ha reso inagibili lo stesso garage e il primo piano adibito ad abitazione. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di ieri in via della Pace a Villa Campanile, frazione di Castelfranco. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfranco e Cascina. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono state rese più complicate dalla presenza, nel garage, di una bombola di Gpl. Per questo motivo gli stessi pompieri, durante la prima fase dell’intervento, hanno evacuato una famiglia confinate a scopo precauzionale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castelfranco e della compagnia di San Miniato e personale del 118 per eventuali problemi sanitari. Una persona è rimasta senza casa. Il Comune ha provveduto a trovare una sistemazione.