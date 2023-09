In gita a Firenze 33 anni dopo la maturità

A ben 33 anni di distanza dal diploma la 5a C dell’Istituto Tecnico commerciale Cattaneo di San Miniato, si è ritrovata a Firenze per rivivere tutti insieme una delle molte gite che caratterizzarono anni spensierati e divertenti. Senza aver perso lo spirito goliardico che accompagnava i loro anni novanta hanno visitato il museo dell’opera del Duomo, il Battistero e respirato arte camminando insieme per le vie del centro. Ma una gita degna di definirsi tale ha l’obbligo di una guida cosicché gli ex studenti si sono affidati all’espertissima Francesca Romana Vagnoni. Una neo Cicerone che li ha introdotti per le 28 stanze del museo, dislocate su tre piani, che custodiscono, oltre ai segreti della costruzione della cupola del Brunelleschi, opere di Donatello, Michelangelo Ghiberti e molti altri. Un’occasione per rinfrescare legami che nella realtà sono saldissimi nonostante vite e vicissitudini diverse.

Ecco i loro nomi: Francesca Scrivano, Silvia Toncelli, Alessia Stefanelli, Serena Banti, Francesca Stefanelli, Francesca Giani, Melissa Maioli, Katia Marino, Paolo Martini, Marcello Baggiani, Leonardo Fabiani e Leonardo Sforzi.

M.B.