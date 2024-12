In arrivo i fontanelli hi-tech. Saranno 11 dalla metà di gennaio

Saranno 11 i fontanelli che, a partire dalla metà del mese di gennaio, verranno sostituiti su tutto il territorio comunale (quello di Molino d’Egola è in gestione ad Acque spa). Dopo la conclusione dell’affidamento della gestione precedente, si è provveduto, tramite una nuova gara, ad assegnare la gestione futura degli apparecchi che saranno in funzione non appena verranno installati.

"L’installazione inizierà da La Scala e La Serra, due frazioni che ne sono sprovviste da più tempo, dopodiché proseguiremo con Ponte a Egola, San Miniato Basso e San Donato, fino a ultimare con tutte le zone rimaste - spiegano il sindaco Giglioli e l’assessore Greco -. Lo smontaggio dei vecchi apparecchi si è conclusa e siamo pronti per partire da subito con le nuove installazioni". L’approvvigionamento dell’acqua gassata al costo di 0,05 €/lt, avverrà tramite una card contactless ricaricabile allo sportello Urp/Anagrafe, mentre l’approvvigionamento dell’acqua naturale sarà possibile anche senza card perché a costo zero.

"Ogni apparecchio sarà dotato di un monitor dove sarà possibile trasmettere le performance ambientali prodotte - spiegano ancora i due amministratori -. Grazie all’installazione di questi fontanelli combattiamo concretamente lo spreco e l’uso della plastica, e forniamo un’acqua controllata; oltre al risparmio vogliamo anche diffondere un importante messaggio ecologico: la diminuzione dell’uso di bottiglie di plastica e quindi del volume dei rifiuti che smaltiamo e che purtroppo, spesso, finiscono nei nostri fiumi e da lì nei nostri mari. San Miniato si sta impegnando molto in tal senso e incentivare all’utilizzo dei fontanelli è un passaggio fondamentale per ridurre sprechi e inquinamento”.