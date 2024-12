Imu non pagata. Nelle casse del Comune mancano 390mila euro

MONTOPOLI

Quasi 400mila euro di Imu che il Comune di Montopoli vuol riscuotere dai cittadini che non hanno regolarmente pagato l’imposta. Una cifra considerevole che l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Linda Vanni vuol recuperare per destinarla al finanziamento delle attività dell’ente. La cifra precisa che il Comune di Montopoli vuol recuperare tramite gli avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento Imu è di 389mila 532 euro. Nel 2024, rispetto al totale della cifra che deve essere ancora riscossa dal Palazzo di via Guicciardini, è stata accertata solo la cifra di 1.038 euro su 390.570. Tutto il resto manca ancora nelle casse del Comune. "Dato atto che ad oggi risultano notificati avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento Imu per un importo totale pari a 390.570 euro di cui 1.038 già accertati – si legge nella determina all’albo del Comune – si procede a integrare l’accertamento numero 2024/109 per un importo pari ad euro 389.532" e di "non allegare alla presente determinazione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, il dettaglio delle posizioni verificate per cui l’ufficio tributi ha notificato avvisi di accertamento che resta depositato agli atti".