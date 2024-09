Imparare l’arte del teatro, al via i laboratori

PONSACCO

Ripartono i Laboratori teatrali a cura della Compagnia Semi Volanti. Il 21 settembre, dalle 17 al civico 37 di corso Matteotti, al via gli incontri che comprenderanno uno spazio informativo e una breve lezione, con l’accoglienza speciale delle allieve e degli allievi dello scorso anno. "Quest’anno – spiega la compagnia teatrale – attiveremo laboratori propedeutici che accoglieranno persone senza esperienza teatrale e continueremo altri corsi più avanzati, con la novità per il laboratorio per gli over 65". Inoltre da questo anno, gli orari e giorni dedicati ai laboratori, saranno decisi in seguito al confronto con i gruppi e alle disponibilità della formatrice Eva Malacarne. L’accesso all’open day è gratuito ma previa prenotazione al 320 3839434 o [email protected]. "Nei laboratori – aggiunge la compagnia teatrale – faremo un percorso di conoscenza di noi stessi e del gruppo attraverso il ‘gioco’ teatrale. Andremo a lavorare sul corpo, voce, espressività, spazio, ritmo e soprattutto sulle emozioni. L’improvvisazione teatrale è alla base del percorso che condurrà allo spettacolo di restituzione finale a giugno". Alle 17 appuntamento per i bambini, alle 18 per i ragazzi, alle 19 per gli over 65 e alle 21.30 per gli adulti.