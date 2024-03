Il videogame racconta la moda

La storia della moda raccontata attraverso un videogame con i protagonisti delle grandi maison: da Coco Chanel, a Guccio Gucci, fino a Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo e altri. Si chiama “Evol: Threads of Time” l’innovativo progetto sviluppato da Gaia Corsi, studentessa del corso in “Communication Design” di Istituto Modartech di Pontedera, che sarà presentato in occasione del Graduation Day della scuola di alta formazione di Pontedera, tradizionale appuntamento dedicato alla consegna dei diplomi di laurea, in programma dal 26 al 28 marzo. A ricevere le corone d’alloro gli studenti che hanno completato i corsi triennali in “Fashion Design e “Communication Design”.