Il vescovo ai sindaci: "Durante l’alluvione ho visto solidarietà"

Il vescovo ha incontrato, domenica scorsa, i sindaci, gli amministratori e le autorità militari del territorio diocesano per la consegna del messaggio scritto da papa Francesco in occasione della 57esima Giornata Mondiale della Pace, sul tema dell’intelligenza artificiale connessa alla pace. Era presente all’appuntamento anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Prima di richiamare i contenuti della lettera del Santo Padre,il vescovo ha parlarto delle vicende che hanno interessato i nostri territori partendo dall’alluvione del 2 novembre, "dramma che ha coinvolto molta della nostra gente, in cui i danni dell’imprevedibile forza distruttiva della natura non hanno però sommerso l’ammirevole dedizione di tanti volontari, che si sono subito lanciati a condividere le difficoltà degli alluvionati".