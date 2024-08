Il ventaglio sulla pelle, il fumetto. Dal romanzo ecco la graphic novel

CASCIANA TERME LARI

Parole, immagini e ballo si intrecciano per dar vita a una storia esplosiva. Diventa una graphic novel il romanzo "Il ventaglio sulla pelle" di Barbara Sarri, scrittrice e ballerina di flamenco di Casciana Terme Lari, pubblicato da HarperCollins Italia (2017). Le tinte sono quelle rosso sangue e dai toni gialli dell’indagine in stile italiano. Dopo averlo presentato in anteprima nella sua versione a puntate a Lucca Comics 2022, è ora disponibile in un unico volume che racchiude l’intera storia. Un intreccio tra Italia e Spagna in cui affiora la bellezza di due terre ricche di tradizioni e arte, capaci di trasmettere forti emozioni. Un’opera in cui si palesa l’approccio etico, che è forte da parte della casa editrice e degli artisti che danno vita alle nostre pubblicazioni. Non a caso, la versione spagnola è uscita il 25 novembre 2023, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e presentata nella straordinaria cornice del Museo del Baile Flamenco di Siviglia. Al centro della storia il tema del femminile sotto innumerevoli sfaccettature. Un argomento caro all’autrice che da anni porta avanti attività a tutela della dignità della donna. È autrice anche di “Una rosa non un pugno“, cortometraggio contro la violenza sulle donne promosso da Amnesty International Sezione Italiana e volontaria con il progetto di scrittura e flamenco “Un abanico per volare“ alla Casa Circondariale Don Bosco di Pisa. Ha pubblicato diversi romanzi tra cui “Il ventaglio sulla pelle“ e “Il labirinto rosso“ editi da HarperCollins Italia, che sono stati presentati alla Regione Toscana dalla Commissione Delle Pari Opportunità e da Amnesty International Circoscrizione Toscana a Danza in Fiera.