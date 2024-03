Il tour di Silvestri farà tappa sotto la Rocca

C’è un primo grande evento nel cartellone sanminiatese che conta già una lunga serie di appuntamenti: Daniele Silvestri, farà tappa nella splendida cornice di Piazza Duomo a San Miniato, il prossimo 26 luglio, all’interno di Musicastrada festival. Torna sotto la Rocca la consolidata formula dei concerti al tramonto e, dopo Niccolò Fabi, che l’estate scorsa fece registrare il tutto esaurito, quest’anno è la volta di un altro cantautore romano, in tour per celebrare 30 anni di musica. 30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Il live avrà una forma intima con una speciale formazione in trio, per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani.

"Un’altra iniziativa di grande rilievo che conferma il legame tra la città e il festival Musicastrada – dice l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Con gli uffici abbiamo lavorato assiduamente al completamento del cartellone che, a partire dal mese di maggio, animerà la nostra città e anche molte frazioni". Sono infatti confermate la Luna è azzurra, il festival di teatro di figura che sarà in scena il 28, 29 e 30 giugno, San Miniato dei lettori, la rassegna inserita nel festival La Città dei lettori, il festival della letteratura che l’anno scorso ha riscosso un grande successo, il cinema sotto le stelle che si svolgerà nel mese di luglio e agosto in molte frazioni, il teatro comico itinerante a cura del Teatrino dei fondi che, tra giugno e luglio, farà tappa in tre località diverse e ArciCorto, la quarta edizione del festival del cortometraggio.