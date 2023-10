Il successo di Via dell’Arco tra premi e borghi rinati

Il borgo di Pietraia si anima grazie alla bellezza delle opere realizzate da artisti contemporanei del territorio. Passaggi d’arte, iniziativa inserita nel contesto della 50a edizione della Via dell’Arco, ha ottenuto una grande risposta di pubblico e di appassionati arrivati nel borgo ai limiti di Casciana Terme per ammirare le opere esposte da Luca Gherardi e Aldo Filippi.

Grande interesse ha suscitato anche la tradizionale gara di estemporanea vinta da Stefania Zannotti di Livorno con il dipinto "Luci e poesia", il premio Terme di Casciana è andato invece a Gabriele Cionini di Casciana Terme per il dipinto "Bagno Gorgona con la 127". Tanto la cerimonia di apertura quanto la premiazione finale sono stati momenti con grande partecipazione all’interno dei quali l’assessore Elisa Di Graziano ha confermato l’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione dell’antica piazzetta della Corte Aquisana, cuore e anima del borgo. Martina Librizzi presidente dell’associazione il Risveglio del borgo ha confermato l’impegno suo e degli associati per far rivivere il borgo medievale.

Giuseppe Pino