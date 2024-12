Il ritorno della Festa dell’Albero. L’impegno dell’Arma per l’ambiente. Sono stati coinvolti oltre 640 alunni

E’ stata ripristinata una vecchia festa che in Italia veniva celebrata dalla fine del secolo scorso. E’ la Festa dell’Albero "ripartita" da Castelfranco per iniziativa dell’assessore all’ambiente e alla scuola, Nicola Sgueo con il supporto fondamentale dell’Arma. . Protagonisti i bambini delle scuole con l’aiuto determinante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca che hanno in parte fornito gli alberi e garantito la messa a dimora insieme agli alunni. Proprio la piantumazione degli alberi è stato un momento per spiegare alcuni elementi di agronomia ai piccoli alunni da parte dei carabinieri forestali. "Credo che questa festa oggi sia più importante anche in passato – dice Sgueo –. Oggi che il tema ecologico è sempre più presente nella nostra vita e che spesso i bambini conducono un’esistenza che li porta a distaccarsi da un rapporto genuino con la natura, focalizzare la loro attenzione su questo tema e sugli alberi, i sovrani del regno vegetale, è un modo per riavvicinarli a una dimensione naturale. Il rrispetto per l’ambiente è un elemento culturale che volentieri cerchiamo di trasferire alle giovani generazioni".

"Questa Festa dell’Albero – aggiunge il dirigente scolastico Sandro Sodini - va a completare un percorso didattico che noi ogni anno affrontiamo con i ragazzi a cominciare dalla coltivazione degli orti come attività didattica che le insegnanti dell’istituto comprensivo propongono agli studenti e ai bambini della varie scuole. Quindi ben venga anche la collaborazione con il comune in tal senso e con i carabinieri forestali di Montefalcone che ci possono aiutare anche nel far comprendere agli alunni alcuni processi biologici e la cultura del rispetto dell’ambiente". L’evento ha visto coinvolgere oltre 640 alunni e 55 insegnanti, ef ha riscosso un grandissimo successo. Le attività si sono svolte nel parco pubblico Orto di San Matteo e le località Villa Campanile ed Orentano, dove i militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca hanno illustrato ai ragazzi il valore inestimabile dei boschi e hanno messo a dimora, insieme agli alunni, diverse piantine di specie autoctone. Presenti anche il vice comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, Gian Marco Dodaro, i militari del reparto e del nucleo carabinieri biodiversità di Montefalcone, nonché il Comandante della stazione di Castelfranco.