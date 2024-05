Il respiro della pace di Giuntini e Lari

Stasera alle 21,15, ancora un eccezionale appuntamento all’Orcio d’oro; Andrea Giuntini e Katia Lari presenteranno in prima nazionale lo spettacolo "Il respiro della pace", una eccezionale performance che con la voce di Giuntini, le canzoni e la musica della Lari, tratterà in maniera poetica temi oggi sempre più urgenti, come quelli della pace.

Un tema, quello della Pace, che si presta, come pochi altri, ad interpretazioni con alto rischio di luoghi comuni e stucchevoli frasi fatte. Ma qui si cercherà di evitare trappole così insidiose, presentando nel concerto "Il respiro della pace".