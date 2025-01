Il primo round va ai Lupi. Battaglia col Saronno

Va alla Codyeco Lupi il match d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro i varesini del Saronno. I santacrocesi si sono imposti in trasferta al PalaDozio per 3-2 al termine di una gara protrattasi per quasi due ore e mezzo. Questi i parziali: 25-21; 21-25; 25-16; 19-25; 11-15. E così gli “Amaretti” (così si fanno chiamare i pallavolisti della città del famoso Amaretto di Saronno), sono stati battuti dai conciari della cittadina contraddistinta dagli amaretti, apprezzati dolcetti locali. Mercoledì prossimo alle 20,30 gara di ritorno al PalaParenti, con i biancorossi di Pagliai, favoriti dal pronostico e pronti a staccare il biglietto per la Final Four. Nel caso in cui i Lupi si qualifichino per la finale a quattro, ecco che Santa Croce potrebbe essere la sede della manifestazione, da disputarsi nel periodo di Pasqua. Il club biancorosso si sarebbe mosso in tal senso.

La Codyeco, che nel varesotto ha già compiuto un bel passo in avanti, si qualifica vincendo con qualsiasi risultato. Viene invece eliminata perdendo per 0-3 o 1-3. Nel caso di sconfitta per 2-3 verrà disputato il golden set. A Saronno, capitan Colli si è distinto con una prova superlativa, trascinando i compagni di squadra alla vittoria. Subito dietro di lui si è segnalato Da Prato, mentre fra gli altri qualcuno non ha reso secondo le aspettative, forse per l’emozione e per una certa tensione, legata all’esito della gara, disputata in un PalaDozio con spalti gremiti al limite della capienza. Ancora una volta da segnalare l’incessante incoraggiamento dei supporters biancorossi al seguito, rivelatisi importanti, per ottenere il risultato finale. Così il centrale Simoni: “E’ stata una partita tosta, in cui abbiamo faticato tanto. Nel primo set siamo partiti contratti e tesi, non facendo bene in difesa. Per contro, Saronno riceveva bene. In seguito, è venuto fuori il nostro carattere e siamo tornati a difendere, sfruttando determinati momenti della gara, portandola al tie-break, dove siamo riusciti a vincerlo. Alla fine, abbiamo fatto un pochino meglio noi, al termine di una gara battagliata”. Tra i varesini si è distinta la diagonale di palleggio Pedroni-Ferrario, seguita dal centrale Fumero.

Marco Lepri