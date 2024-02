Il pinocchio del carnevale e del centenario

SAN MINIATO BASSO

Il volo del Pinocchio del carnevale dei bambini ha inaugurato le celebrazioni per il centenario dell’istituzione della frazione unica di San Miniato Basso delle località del Pinocchio, Casenuove e Ontraino. Pinocchio è stato lanciato in aria con dei palloncini in materiale biodegradabile con il logo del centenario ed è atterrato lunedì nel territorio del comune di Colle Val D’Elsa. La ricorrenza del centeneraio cadrà il 9 giugno, a un secolo esatto da quel 9 giugno del 1924 che sancì l’unificazione nella pianura a valle della storica città. La stessa opera in polistirolo di quest’anno raffigura il burattino che attraversa il ponte simbolo della frazione lasciandosi alle spalle la vecchia denominazione per arrivare sulla sponda della nuova, ossia San Miniato Basso. Il comitato ringrazia gli organizzatori del carnevale "per aver condiviso insieme questo momento e si unisce al commosso ricordo di Bruno Mori, un amico e un ’pinocchino doc’ per la prima volta assente a questo rito volante a cui teneva molto", si legge in una nota del comitato del centenario.

"Protagonista dei festeggiamenti per il centenario sarà la comunità di San Miniato Basso, chiamata a partecipare, fornire idee, raccontare le proprie storie, condividere ricordi, aneddoti, foto, proporre iniziative anche attraverso i canali social del comitato – si legge ancora nella nota – Qualsiasi proposta e collaborazione può essere inviata alla mail [email protected]. Le prime proposte della consulta e del comitato ci sono la realizzazione di una mostra di documenti storici e fotografie, il restauro della lapide esposta sull’incrocio fra la Tosco Romagnola, via Aldo Moro e viale Marconi e realizzazione di una copia da installare in luogo e posto più visibile, una pubblicazione e commemorazione religiosa e civile".