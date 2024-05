Il Palio dei barchini. Vigilia, attesa e gare

CASTELFRANCO

La settimana di attesa è finita. Siamo alla vigilia del Palio dei Barchini. Stamani, dalle 7 alle 13, verifiche tecniche dei barchini. Oggi, dalle 18 alle 19, sul circuito di piazza Garibaldi, prove libere. Dalle 21, poi, tutti nelle rispettive contrade per le cene della vigilia con i soliti riti scaramantici e la sana allegria che contraddistingue San Martino in Catiana, San Michele in Caprugnana, San Bartolomeo a Paterno e San Pietro a Vigesimo. Ieri sera, invece, il parroco don Ernesto Testi ha celebrato in piazza Bertoncini la messa al termine della quale sono stati benedetti barchini e rematori. Domani la giornata più importante dell’anno del Palio dei Barchini. Dalle 10 sfilata storica. Dalle 15 le tre gare: 24° minipalio, 18° palio rosa e 38° palio dei barchini con le ruote.