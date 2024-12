Il paese sotto la Rocca che inspirò Collodi

Pinocchio e San Miniato Basso. Ora c’è un libro – "Il mio Pinocchio, luoghi comuni di un Burattino", di Paolo Lunghi – a ripercorrerne la storia secondo la teoria che ‘Le avventure di Pinocchio’ sia ambientata nella piana e nelle colline circostanti San Miniato. Perchè? In primo luogo, il paese di San Miniato Basso portava, fino al 1924, il nome di Pinocchio. Numerosi edifici locali portano il nome di altrettanti personaggi della storia. Le distanze, i tragitti, gli itinerari, tutto concorre a sostenere che la prima parte della storia di Pinocchio abbia avuto luogo tra Ponte a Elsa e la stessa San Miniato Basso. Poi c’è un’analisi molto dettagliata dei nomi, luoghi e personaggi del libro originale, supportati da documenti storici e mappe catastali che, per la stragrande maggioranza dei casi, coincidono perfettamente con i nomi e i luoghi citati da Collodi, come la Casa di Geppetto, la casa del Grillo, la casa della Fata, l’Osteria del Gambero Rosso, il Gatto e la Volpe, e avanti.

Un libro che vanta preziose collaborazioni come: la prefazione del ministro Andrea Abodi, la postfazione del giornalista Claudio Micalizio, la partecipazione dell’assessore alla cultura del Comune di San Miniato Matteo Squicciarini e gli attori Andrea Buscemi e Andrea Balestri (nella foto), il Pinocchio del film di Comencini. Inoltre la collaborazione di Stella Buggiani e Monica Ferr dell’Associazione Pinocchio a i’, Pinocchio, di Giuseppe Garbarino Presidente dell’Associazione Pinocchio a Casa Sua. Si aggiungono le note degli storici Manuela Parentini, Alessandro Vegni, Franco Moscadelli, del ricercatore Gianmarco Lunghi, dell’autore Tommaso Martinelli, di Tiziana Giardoni moglie di Stefano D’Orazio e una bellissima poesia del poeta sanminiatese Alessio Guardini.