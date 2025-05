Il libro di Valentina: "Messaggio ai giovani. Non siete soli"

PONSACCO

In un’epoca in cui tutto sembra dover accadere in fretta e dove i ritmi sociali impongono velocità, c’è chi ha il coraggio di raccontare una verità diversa e più umana. Valentina La Puma, 22 anni e originaria di Ponsacco, ha deciso di affidare alla scrittura il suo percorso di rinascita nel suo primo libro "Lenta come un girasole", uscito il 19 aprile e disponibile su Amazon in formato cartaceo e digitale. Questo titolo non è una semplice scelta poetica, difatti Valentina si definisce "lentina" come si sentiva definire da bambina rispetto ai compagni e agli standard scolastici. Ma proprio come un girasole, è cresciuta senza smettere di cercare la luce. "Tanti giovani ma anche adulti, vivono queste difficoltà in silenzio - ha dichiarato, La Puma - vorrei che capissero di non essere soli e ogni persona ha il proprio tempo per fiorire".

Il libro racconta l’infanzia segnata da difficoltà scolastiche e da diagnosi che hanno inciso profondamente sul modo in cui Valentina veniva percepita dagli altri, da sé stessa, dal dolore silenzioso di chi si sente sempre un passo indietro e un periodo buio, quello dell’autolesionismo, vissuto in giovane età come risposta a un dolore interiore che non trovava spazio altrove. Al centro della narrazione c’è però anche una figura chiave: la madre, che durante il periodo più critico della pandemia, ha deciso di dare una svolta concreta alla vita della figlia, lasciando il proprio impiego in fabbrica per aprire un salone di parrucchiera e dare a Valentina un input con un gesto d’amore e coraggio che ha segnato l’inizio di un lento ma costante processo di risalita. "Questo lavoro mi ha salvata - ha continuato - mi ha fatto sentire utile, parte di qualcosa e capace". Successivamente però, la madre ha chiuso il negozio e Valentina ha avuto la fortuna di trovare un lavoro in un salone di Pontedera. Ora la giovane ha deciso di dedicarsi alla scrittura e con le sue parole, Valentina tende la mano a chi si sente fuori posto, sperando che un giorno il suo libro tocchi anche il cuore dei giovani nelle scuole.

Andrea Martina Torre