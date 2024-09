Il "giallo" di Toiano. Oggi nuove ricerche. In campo i cacciatori

Per giorni, oltre sessanta persone lo hanno cercato ininterrottamente. Vigili del fuoco, carabinieri, volontari della Misericordie e della Protezione civile, tartufai e cinghialai. "Ma anche scalatori che si sono calati nei calanchi di Toiano – dice la sindaca Marica Guerrini –. Sono stati utilizzati cani molecolari, droni ed elicotteri. Ma del nostro concittadino, nessuna traccia". Hermann Baptist Knechtle, l’ottantenne che si è allontanato da casa, nel pomeriggio del 29 agosto, non si trova. Fu la famiglia, quando non lo vide rientrare a chiedere aiuto ai carabinieri che sono stati i primi ad entrare in azione. L’uomo è scomparso nella natura aspra e pungente che avvolge il paese dei fantasmi e della Bella Elvira.

Oggi si sarà una nuova battuta. Un gruppo di cacciatori – che deve censire alcuni ettari di bosco – si è messo a disposizione per effettuare nuove ricerche. In tanti si sono mobilitati per ritrovare l’anziano. "Abbiamo fatto tutto il possibile – aggiunge la sindaca –. Le forze in campo sono state tantissime, il territorio è stato battuto palmo a palmo. Purtroppo è vastissimo. Consideriamo che la casa dalla quale si è allontanato l’uomo si trova per la strada che porta a Toiano e da lì si dipana una fetta di bosco enorme, che porta fino a Montaione. Un bosco pieno di pericoli, ci sono lupi e cinghiali".

In questi giorni sono state passate al setaccio anche le strade di campagna ed i punti più impervi. Controllati anche vari casolari abbandonati dove si poteva presumere che l’ottantenne, magari disorientato e senza riuscire a tornare casa, avrebbe potuto aver cercato riparo. Tutt’ora ogni possibile pista viene seguita con il massimo scrupolo. I carabinieri della compagnia di San Miniato sono in stretto contatto con tutti i comandi dei territori limitrofi, perché non è escluso che Hermann Baptist Knechtle possa, a piedi, essersi allontanato anche di chilometri. Oggi, comunque, è in programma un’altra perlustrazione, stavolta per mano dei cacciatori, dopo che nei giorni scorsi era stato fatto un ulteriore sopralluogo dall’alto con un elicottero dei carabinieri. C’è grande apprensione per quest’uomo che è in giro senza soldi e documenti. L’appello è di contattare subito le forze dell’ordine se qualcuno lo avvista. Un appello rivolto in particolare a quanti frequentano i boschi.

Carlo Baroni