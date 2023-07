Il festival del Mediterraneo Torna Sete sois sete luas Quando l’arte contamina i Paesi

La musica, l’arte e le culture dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sono pronte a contaminare Pontedera, ma anche Buti e Calcinaia sono coinvolte, con la 31esima edizione del Festival Sete Sois Sete Luas. Per tutto il mese di luglio sono previsti concerti, spettacoli, degustazioni ecc. La prima serata si è tenuta ieri sera al Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera ma gli appuntamenti da oggi al 23 luglio sono quasi giornalieri. Il prossimo è quello giovedì 13 luglio alle ore 19 alla Stella Azzurra con lo spettacolo "Sobre Rodes" di Yldor Llach dalla Catalogna, uno spettacolo con la sua bicicletta acrobatica e contestualmente ci sarà una degustazione di tapas della chef portoghese Maria Josè. Venerdì 14 sempre alle 19 lo stesso spettacolo sarà presentato al Museo della Bicicletta di Fornacette mentre sabato 15 alle ore 20.30 al Centrum sarà il concerto dei Germà Negre dalla Catalogna e la degustazione a 10 euro della chef Maria Josè. E poi ancora altri concerti e spettacoli per tutta la prossima settimana con artisti spagnoli, portoghesi, capoverdiani, francesi e così via che si esibiranno anche nelle frazioni di Treggiaia, Montecastello, La Rotta e poi a Buti e Calcinaia. Curioso anche l’appuntamento di mercoledì 19 luglio con un concerto sul battello fluviale (dalle ore 19.30) con tanto di degustazione gratuita al parco fluviale della Rotta. L’ingresso ai concerti è sempre gratuita. "Questo Festival ha la capacità di innovare e contaminare – ha detto il sindaco Matteo Franconi – è un’opportunità per raccontare Pontedera nel mondo e di ospitare artisti che portano qua le loro capacità artistiche e musicali. Un vero momento di crescita culturale".

l.b.