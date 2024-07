Il debutto di Giannoni: "Decoro e telecamere"

SANTA CROCE

"Santa Croce mi ha dato tanto in questi anni. Mi ha donato affetti, famiglia, amici e lavoro. Assistere in questi ultimi anni al suo declino mi ha fatto male ed è per questo che ho deciso di impegnarmi in prima persona". Con queste parole il neo-sindaco Roberto Giannoni ha aperto il suo intervento nel primo consiglio comunale della i legislatura 2024-2029. "Voglio essere il sindaco di tutti – ha aggiunto Giannoni – Procederemo con un piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Ci impegneremo a rivitalizzare il centro storico con iniziative che richiamino le persone. E faremo una valutazione attenta per migliorare la viabilità. E non ci dimenticheremo di Staffoli". Giannoni ha concluso ringraziando la sua famiglia, la moglie e le figlie che l’hanno supportato in questa sua scelta e in questi mesi. Poi si è rivolto al gruppo di opposizione, consapevole di aver vinto le elezioni con uno scarto minimo (solo 39 voti): "Non bocceremo a priori le vostre proposte".

Mariangela Bucci, capogruppo dell’opposizione, promette l’impegno suo e gruppo di minoranza "ai 2880 cittadini che ci hanno votato". "A questi cittadini che ci hanno dato fiducia e che ci interrogano anche oggi, a consultazioni concluse, dobbiamo il nostro impegno su questi banchi – ha detto Bucci – I nostri obiettivi di programma, votati da questi cittadini, obiettivi che pensano a una Santa Croce e alla sua frazione come luoghi che siano proiettati nel futuro e che non vivano solo di ricordi del passato, continueranno ad essere i nostri obiettivi. Cioè la cura del paese e della sua frazione che hanno evidenti e diversi bisogni, ma che chiedono attenzione e considerazione, non rimarranno parole scritte ma obiettivi che continueranno ad essere alla nostra attenzione. Allo stesso tempo vigileremo sugli impegni programmatici che voi al governo del Comune vi siete assunti. E le assicuro che siamo in attesa di vedere come e quanto e quando riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati".

g.n.