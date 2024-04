Il concerto dedicato a Cecchetti

Un concerto-omaggio a un grande artista e musicista. Domani, 6 aprile, alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme, l’Accademia Musicale Pontedera presenta "A concert for Cecco", con l’ensemble cameristico dell’Accademia Musicale Pontedera. Un concerto pensato e voluto da coloro che hanno conosciuto, lavorato con uno dei musicisti più talentuosi, eclettici e magnetici del territorio. Roberto Cecchetti che non faceva il violinista, non faceva il docente, non faceva l’attore, perché semplicemente, tutto questo lo era. È così che, a seguito della sua prematura scomparsa, a quattro dei suoi amici, colleghi, musicisti e compositori, è stato chiesto di dedicare la composizione di altrettante composizioni, dove il violino, nelle varie accezioni con cui Roberto Cecchetti lo declinava, fosse protagonista. Marco Vanni, sassofonista e docente al Conservatorio di Venezia, Andrea Carli, chitarrista, presidente dell’Accademia Musicale Pontedera, dove Roberto lavorava, Gabriele Caselli, pianista, compositore, le cui opere hanno già ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale e Lorenzo Petrizzo, chitarrista, violinista, allievo di Roberto, e compositore anch’egli, sono gli autori di questi quattro quadri musicali, che saranno interpretati dall’Ensemble Cameristico dell’Accademia Musicale Pontedera.

Quattro madreperle incastonate nel ricordo di un grande artista. Cecchetti. Ecco il prezzo dei biglietti: 12 euro l’intero, 10 euro il biglietto ridotto. Informazioni e prenotazioni ai numeri 328-0625881 oppure 320-3667354. L’evento è a cura di Guascone Teatro.