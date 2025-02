Il Comune apre il bando "gattari" per occuparsi delle colonie feline

Il Comune di Pomarance cerca "gattare" e "gattari" per occuparsi delle colonie feline riconosciute presenti sul territorio. È infatti indetta una selezione pubblica finalizzata all’individuazione un Ente del Terzo Settore aventi finalità di protezione e benessere degli animali con cui stipulare apposita convenzione, al fine di collaborare con i referenti delle colonie feline riconosciute per l’attività di gestione delle sterilizzazioni e/o cura dei gatti appartenenti a colonie feline riconosciute presenti sul territorio.

L’unico scopo della manifestazione di interesse è quello di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare una proposta progettuale e non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico. Le organizzazioni o associazioni interessate a farsi carico dei mici pomarancini dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in carta libera, secondo il modello predisposto al Comune di Pomarance, presentata presso il protocollo dell’ente, oppure inoltrata tramite pec a: [email protected] entro le 12 di domani, mercoledì 5 febbraio, a pena di esclusione.

Non saranno prese in considerazione e saranno quindi escluse le domande presentate oltre il termine di scadenza fissato dalla presente manifestazione d’interesse, oppure incomplete o difformi.

L’istanza in busta chiusa dovrà riportare, oltre all’indicazione del nome e dell’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la selezione di un progetto per la gestione della sterilizzazione dei gatti randagi, riservato ad Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro nazionale”. All’istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata copia della carta d’identità del rappresentante legale, atto costitutivo e statuto dell’organizzazione, copia dell’iscrizione nel Registro Terzo Settore.

Il Comune erogherà contributi fino a 100 euro per ogni gatto sterilizzato, previa presentazione da parte dell’associazione di un rendiconto dettagliato, con documentazione attestante le sterilizzazioni effettuate, tra cui numero di gatti sterilizzati, data, luogo e costi sostenuti, il rimborso spese per cibo e lettiera per i gatti di colonia bisognosi di cura o in stallo temporaneo.