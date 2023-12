Il comitato del no brinda. Primo vertice con la giunta: "Il sindaco è ottimista"

A cena per festeggiare i risultati del referendum che ha decretato la vittoria di chi era contrario alla fusione tra i Comuni di Peccioli e Lajatico. Si è svolta nei giorni precedenti al Natale la tavolata dei "No fusione". "Una vittoria della democrazia – commentano dal comitato – sopratutto una vittoria e un riscatto per un comune come quello di Lajatico, che ha rischiato l’annessione con il comune di Peccioli con una proposta che puntava esclusivamente a non considerare per niente la realtà lajatichina. Mentre i sindaci riflettono sul terzo mandato, sarebbe serio e opportuno che riflettessero bene su questo esito referendario".

Non si placano le ripercussioni politiche del voto a poco più di due settimane dalle urne. "La serata – raccontano – ha visto la visita di alcuni pecciolesi che si sono impegnati per il no a Peccioli, ricordiamoci che lì il sì ha vinto per soli 92 voti. A Lajatico, invece, siamo davanti a un vero e proprio segnale di sfiducia verso l’amministrazione che non può proseguire questi ultimi mesi di mandato facendo finta non sia successo niente. Per questo motivo il comitato Lajatico non è fusione ha incontrato la giunta, in un primo incontro, per avere delle risposte sulla reale situazione e sapere quali vincoli ci legano a Peccioli".

"Il sindaco ci è sembrato ottimista – concludono il racconto – confermando che non ci sono pendenze con il comune di Peccioli, il comitato dal canto suo ha preteso degli aggiornamenti per rassicurare anche le 527 persone che hanno votato no che hanno letto e sentito toni “minacciosi“ e di rivalsa provenienti dal vicino comune pecciolese. Per fortuna Alta Valdera rimarrà uno pseudonimo che raffigura un’area più ampia della Valdera".

Intanto proprio oggi, mercoledì 27 dicembre alle 18, è in programma il consiglio comunale di Peccioli. All’ordine del giorno anche la discussione sulla macrostruttura tra Peccioli e Lajatico, a seguito del referendum consultivo sul progetto di fusione. Il giorno successivo lo stesso ordine del giorno sarà discusso durante il consiglio comunale di Lajatico.