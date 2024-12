Il caso Stella Maris. Sit.in davanti il tribunale. I testimoni della difesa

La parola ai testimoni della difesa. Si torna in aula martedì prossimo, in tribunale, per una nuova udienza sui presunti maltrattamenti nella struttura di Montalto di Fauglia della Fondazione Stella Maris. Un processo in piedi da oltre sei anni anche per l’elevato numero di testimoni da sentire. Il capolinea del primo grado di giudizio potrebbe arrivare nel 2025. "Si tratta – secondo il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud – del più grande processo sulla disabilità in Italia". Nel periodo della pandemia il processo è stato ospitato nel Palazzo dei Congressi di Pisa. L’indagine nella struttura scattò in seguito alla denuncia di una coppia di genitori di un paziente. Da qui la decisione degli inquirenti, nel 2016, di installare le microspie nella residenza. In 14 sono a processo. Nelle scorse udienze sono stati sentiti gli imputati che si sono difesi offrendo al giudice un altro copione alle immagini riprese dalle microspie che sono uno dei perni dell’impianto accusatorio. In occasione della prossima udienza ci sarà, alle 10,30, davanti al tribunale – spiega una nota – il presidio del Collettivo "Antonin Artaud" di Pisa, del comitato sanità pubblica Versilia-Massa Carrara e del Coordinamento regionale toscano salute ambiente sanità.