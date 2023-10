I Quattro Gruppi Svelano i Temi del Carnevale di Santa Croce: Bellezza e Strampalatezza

I soliti temi dai titoli strani e anche un po’ strampalati. Ma è il Carnevale d’Autore... bellezza. Da sempre è così. I titoli sono criptici, quasi senza senso a una prima lettura. Poi, quando i gruppi decideranno di spiegarli, tutti hanno un loro significato. Intanto sono stati presentati in una bella festa che ha visto protagonisti, oltre ai quattro gruppi, il Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi presieduto da Giorgio Bosco (nella foto, con passata in tema con la serata) e oltre centoventi persone che si sono divertite e si sono immerse in clima carnevale anche se al primo corso mancano tre mesi e diciotto giorni.

Eccoli i titoli scelti dai gruppi. La Lupa punterà su "La bellezza è negli occhi di chi guarda", Gli Spensierati, invece, saranno "Da bosco e da riviera", mentre La Nuova Luna ha scelto "Lo sai che? Te lo dò io il bao". Infine Il Nuovo Astro con "Chi mi capisce è bravo". Il presidente del Comitato, Giorgio Bosco, è soddisfatto della serata durante la quale i gruppi hanno svelato i temi delle proprie sfilate. "E’ stata una bella festa, con oltre 120 partecipanti, intrattenimento musicale con cover di Renato Zero e buona cena – racconta Bosco – E grandi applausi al ricordo del ’nonnino’ Piero Conservi".

Conservi, scomparso il mese scorso all’età di 73 anni, ex assessore e presidente dei Lupi, governatore della Misericordia, è stato uno delle anime del carnevale di Santa Croce, come segretario del Comitato al tempo della presidenza di Luciano Battaglioli e come presidente del gruppo la Nuova Luna. "E’ ia intenzione pensare a un premio in sua memoria per il carnevale del 2024 – conclude Bosco – ma prima devo valutare con il Comitato".

g.n.