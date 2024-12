I nuovi varchi per la Ztl: "Installazione entro Pasqua"

La ztl sarà rinforzata entro Pasqua. I nuovi varchi sono già stati ordinati. Dovranno essere fatti i lavori d’istallazione. Uno andrà in via della Cisterna, e consentirà di rimuovere i capitelli che attualmente impediscono il traffico veicolare della strada. Un secondo sarà in via Cesare Battisti. L’operazione non porterà sostanziali variazioni alla viabilità in centro storico e anzi, nei piani dell’amministrazione, questa integrazione di dispostovi renderà più gestibile la zona a traffico limitato, sia per il Comune che per i cittadini. "L’operazione – spiega il sindaco – dovrebbe essere fatta nei mesi di febbraio e marzo e renderà ancora più funzionale l’attuale assetto. Ma, come detto, non ci saranno cambiamenti rilevanti per la cittadinanza. Uno sarà solo un varco in uscita. Mentre l’altro ci permetterà di togliere i capitelli da un piccolo tratto di strada che, invece, ci aiuterà a far defluire meglio il traffico".

Quindi i due nuovi varchi saranno pronti per il ritorno dell’orario estivo. Nel quale resterà confermato lo spostamento alle 21 dell’accensione dei varchi, perché migliorato la situazione, venendo incontro alle esigenze dei negozianti e dei residenti.