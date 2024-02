I mestieri del Teatro. Tre eventi al Dramma

Il Teatro del Cielo riprende la sua corsa verso il Dramma Popolare 2024, a luglio in piazza Duomo, passando per una serie di eventi di riflessione e di approfondimento. Un cartello ricco quello proposto dalla Fondazione Idp guidata da Marzio Gabbanini che prende il via lunedì prossimo alle 18 nella biblioteca del Seminario: "Cristo tra i cinesi, la figura di padre Matteo Ricci" è il libro che sarà presentato: introduzione del vescovo Giovanni Paccosi, relatore don Francesco Ricciarelli, poi la parola passerà a padre Antonio Sergianni, autore del volume. Successivamente il Dramma proporrà tre incontri sempre nella biblioteca del Seminario dedicati al mondo del teatro, approfondendo grandi figure e settori. Si tratta di un progetto per il Dramma del suo direttore, Masolino D’Amico: il primo marzo con lo scenografo Gianni Carluccio, il 5 aprile con la costumista Gianluca Sbicca, il 10 maggio con il regista e drammaturgo Piero Maccarinelli, uno dei grandi del teatro italiano. Gli appuntamenti si tengono alle 18. L’attività del Teatro del Cielo è sostenuta in modo determinate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.