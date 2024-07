I Macrophobia puntano all’Ariston: "Vincere per avere più visibilità"

PONSACCO

Con un’energia travolgente, i Macrophobia, la band originaria di Ponsacco ha recentemente calcato il palco dell’Hard Rock di Firenze, qualificandosi tra i finalisti delle selezioni per le finali interregionali del Centro Italia. Questi ultimi si svolgeranno domani, 1 agosto a Nettuno, per la 37ª edizione di Sanremo Rock e Trend. La fase conclusiva del concorso avrà luogo al prestigioso Teatro Ariston nel mese di settembre. "Vincere rappresenterebbe per noi – racconta la band – il raggiungimento di un traguardo importante e la dimostrazione che la strada che abbiamo deciso di intraprendere, nonostante i rischi, si è dimostrata giusta e ha dato i suoi frutti. Questo successo non solo rafforzerebbe ulteriormente il nostro legame, ma potrebbe anche aiutarci a ottenere una maggiore visibilità a livello locale". Il gruppo è composto da cinque talentuosi musicisti: il batterista, Federico Griselli (30 anni, di Ponsacco), il chitarrista, Andrea Puglisi (34 anni, di Pontedera), la bassista, Dora Vanni (23 anni, di Forcoli), il chitarrista e neo padre, Samuel Biondi (32 anni, di Peccioli) e la cantante, Andrea Martina Torre (28 anni, di Lucca).

"Con la nostra visione vogliamo comunicare emozioni autentiche e condividere la nostra visione del mondo – conclude la band – Ci hanno detto che fare musica come la nostra non offre più opportunità. Ma questa è per noi una rivincita: guardateci, siamo qui e ce l’abbiamo fatta". Il gruppo, fondato nel 2022, si caratterizza per un sound rock distintivo e ricco di influenze, frutto della sinergia tra i testi di Andrea Martina Torre e Federico Griselli e del contributo unico di ciascun membro.