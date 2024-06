I giovani contro la vecchia politica: "Alternativa Idealista Santacrocese"

Un movimento spontaneo di giovani diventa un nuovo progetto per il territorio. Anzi nuova realtà politico culturale. Una scelta, spiega una nota, " in risposta alla chiara sfiducia degli elettori nei confronti della politica e delle istituzioni e lo fa scegliendo non a caso di uscire proprio in questo preciso momento preelettorale per mandare un messaggio forte e chiaro". "Vogliamo – dice Andrea Vannucci, portavoce del gruppo – essere il baluardo del libero pensiero dei giovani santacrocesi e concorrere, forti di questa libertà, a costruire una città nuova e vitale per il prossimo futuro".

"Nei prossimi cinque anni, saremo, pertanto, osservatori di ciò che accade dentro e fuori dal palazzo del potere, saremo i promotori della critica costruttiva rivolta alla salvaguardia degli interessi di tutta la comunità – aggiunge –, cercheremo di essere una voce autorevole e propositiva del mondo giovanile per dare in un futuro prossimo a questo paese una nuova classe dirigente che non si improvvisa tale solo al momento delle scadenze elettorali". Gli scenari? "Fagocitati da proposte politiche vecchie che usano le loro candidature per ammantarsi di novità agli occhi degli elettori, i giovani non riescono poi a portare avanti con forza la loro voce o le loro idee venendo completamente ammutoliti con altre priorità da portare avanti ma, Alternativa Idealista Santacrocese vuole, invece – aggiunge il portavoce – proprio rompere questa spirale di sfruttamento e mettere al centro i giovani per dar loro fiducia e accompagnarli verso un’affermazione dei loro bisogni e delle proprie soluzioni alternative senza vincoli di sudditanza ad alcuno". Poi i programmi. "E’ nostra ferrea volontà costruire nel tempo, insieme ai nostri concittadini, una valida e insofferente alternativa in risposta a questo sistema ormai dimostratosi controproducente – chiosa la nota –. Veniamo tutti da pensieri e idee diverse e opposte, ma siamo uniti nella consapevolezza che sia giusto iniziare ad avere una concezione ideale che annulli ogni differenza ideologica e sociale, per compattarsi, insieme, eandare oltre a preconcetti controproducenti, legati a un passato ormai morto che ha portato solamente a inutili divisioni sociali".