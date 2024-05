I “giapponesi“ della pallavolo si raccontano al Teatro Era

PONTEDERA

Un prete, un quartiere, uno sport e un’amicizia senza fine. Così si può riassumere la straordinaria storia dei “Giapponesi di Pontedera“ che venerdì prossimo si ritrovano al teatro Era (inizio ore 18) per onorare l’iniziativa Cento e sessanta . Cento anni dalla nascita Don Vasco Bertelli e 60 dall’inizio di una rivoluzione sportiva e umana. Giovani ragazzi che iniziano a giocare a pallavolo importando, per la prima volta in assoluto, il volley veloce tipico degli asiatici. Da lì l’inizio della Pallavolo moderna. Don Bertelli, con il sostegno di Franco Ferrini e Claudio Piazza e l’aiuto economico di Eugenio Marianelli, Patron della Marly e primo sponsor, fondò il Csi Oltrera Pallavolo nell’omonimo quartiere. Lì cominciò la storia di un gruppo straordinario, non solo per i grandi risultati sportivi ottenuti, ma anche e soprattutto per i valori morali legati alla pallavolo. Anni d’oro dove si sono cementate amicizie che durano da oltre mezzo secolo: adesso i "giapponesi" sono senior dai capelli argentati, ma negli occhi hanno sempre il fuoco della passione di chi ama questo sport. Incredibili i risultati sportivi: hanno militato in serie A, sono stati più volte convocati in Nazionale conquistando tre titoli di vicecampioni del mondo e tanto altro. Venerdì sarà un appuntamento imperdibile per rivivere questa avventura lunga sessant’anni, unica e irripetibile. Dall’inquadramento storico a cura di Michele Quirici, alla "Genesi, la Nascita, lo Sviluppo di questo fenomeno" a cura di Franco Ferrini. Per poi passare la parola ai protagonisti: "Dentro la Storia – Dialogo tra Fabio Innocenti, Alberto Barsotti, Serafino Aringhieri" coordinato da Antonio Chelli dove si ripercorreranno aneddoti e curiosità, di un gruppo di amici e compagni che hanno scritto una delle pagine più memorabili della storia del volley.

Stefania Ramerini