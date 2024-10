Halloween, la grande festa. Tanta musica e sorprese: "Abbiamo alzato l’asticella"

Samuel dei Subsonica con la sua Tech House e il dj Alex Neri sul piazzone e poi la Abba dream in piazza Curtatone, i giochi per i bambini in piazza Cavour e gli spaventosi Krampus itineranti. Giovedì sera 31 ottobre, ma la festa inizierà già dal pomeriggio intorno alle 17, torna Halloween Pontedera, la festa giunta alla sua seconda edizione. Un format studiato per grandi e piccini, per le famiglie e per i giovani amanti della musica moderna. "In questa seconda edizione abbiamo cercato di modificare la parte artistica e alzare l’asticella – ha illustrato il programma Leonardo Brogi, organizzatore dell’evento – con nomi come Samuel (dalle 22 alle 23.30 circa), con la sua musica gradevole ed efficace, ed Alex Neri (prima di Samuel), dj conosciutissimo e proprietario del Tenax. Abbiamo pensato a piazza Curtatone come il privé della festa con tocco pop anni ’70 e il gruppo Abba Dream, un gruppo forte e vicino alla realtà che farà ballare anche i meno giovani. Spazio ai più piccoli già dal pomeriggio in piazza Cavour dove ci saranno truccabimbi e le giostre tra cui i seggiolini volanti. E poi il ritorno dei Krampus, le maschere mostruose che si esibiranno lungo il corso alle 19, alle 21 e alle 23".

Sul piazzone si esibiranno anche Ruben Mandolini, Massimo Logli e Jacopo Susini. Soddisfatte del programma le associazioni di categoria. "Halloween è un evento atteso dai commercianti e da tutti i cittadini – ha detto Claudio Del Sarto di Confesercenti – avevamo chiesto di anticipare l’orario di inizio per coinvolgere di più le famiglie e ci fa piacere che la richiesta sia stata accettata, è un bene per i negozi e per i pubblici esercizi". Parole di ringraziamento e compiacimento anche da parte di Confcommercio. "Siamo contenti che il Comune abbia deciso di sfruttare le feste di calendario ed è importantissimo calendarizzarle per tempo – hanno detto Mickey Condelli, Lorenzo Nuti e Luca Pisani – ci piace che sia stato distribuito su più piazze. Ormai Halloween è una ricorrenza a tutti gli effetti ed è giusto sfruttarla". Tutto pronto dal punto di vista organizzativo: ci saranno 4 ambulanze e 4 squadre a piedi, 40 persone tra addetti alla sicurezza e volontari, oltre alle forze dell’ordine e agli addetti Geofor per la pulizia delle piazze.