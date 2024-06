Granata, piace Bombagi. Risiko under per Agostini

Il Milan Under 23 è ufficialmente una delle 60 squadre di Serie C al via per la stagione 2024-25. Ieri il consiglio federale ha dato parere positivo alla domanda di ripescaggio dei baby rossoneri, che si chiameranno Milan Futuro, e che hanno così colmato il posto lasciato vacante dall’Ancona. Una situazione ipotizzata da diversi giorni e diventata ufficiale 24 ore fa. Per sapere se vedremo la squadra B milanista giocare al Mannucci basta attendere le 11 di stamani: per quell’ora è prevista la composizione dei 3 gironi. Intanto il Pontedera prosegue nell’allestimento della rosa da affidare ad Alessandro Agostini per la nuova stagione al via ufficiale da lunedì, con il campionato che inizierà il 25 agosto e si concluderà il 27 aprile 2025. Tra i nomi nuovi in ingresso, in queste ore, quello del centrocampista offensivo Francesco Bombagi. Trentaquattro anni (è nato il 7 settembre 1989), Bombagi è reduce dalla vittoria del girone A di Serie C col Mantova, dove è arrivato a gennaio di quest’anno contribuendo al salto in Serie B con 14 presenze e 1 rete, proveniente dal Catanzaro, in Serie B, senza aver mai giocato. Con i calabresi però l’anno scorso (2022-23) aveva conquistato un’altra promozione (20 presenze e 2 reti) e la stagione ancora prima aveva messo insieme 27 presenze e 5 reti. Nella sua carriera tanta serie C, con Teramo, Pordenone, Catania e Juve Stabia e anche sprazzi di B con Pisa, Reggina e Ternana. Bombagi dovrebbe essere uno dei profili più indicati per la sostituzione di Benedetti, rispetto al quale è comunque più offensivo, anche se in questo periodo prima di chiudere con un giocatore over c’è da far tornare l’incastro degli under – che dovranno essere sempre almeno 5 nella formazione iniziale – nel senso che va capito in quali ruoli dovranno essere impiegati i giovani. Così come, a parte il già manifestato interesse per Ragatzu, per l’attacco prima di pensare agli ingressi ci sono da sistemare le uscite. In un reparto che sarà composto da 4 elementi (due over e due under?) tre sono ancora sotto contratto. Due sono Selleri e Paudice – solo il primo porta minutaggio – ma per entrambi il futuro sembra lontano dai colori granata, anche per volere della società. Il terzo è Ianesi, anche lui under, che ha fatto bene quest’anno e per il quale sembra si stia cominciando a muovere l’interesse di qualche club, anche di Serie B. Se non trovasse acquirenti, una maglia da titolare nel prossimo Pontedera sarebbe la sua. Situazione che sta vivendo anche Guidi, pure lui under, difensore/centrocampista che è reduce da una stagione positiva e sul quale avrebbero messo gli occhi anche società di categoria superiore.

Stefano Lemmi