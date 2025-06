Giudice di pace: "Non dipende solo da noi"

L’ufficio del giudice di pace di San Miniato è chiuso. Ora, però, c’è da capire se si tratta di una situazione temporanea o se, diversamente, è arrivata la chiusura definitiva del presidio di giustizia di piazza Bonaparte. Il sindaco ammette: "la soluzione può ancora esserci, ma non è a portata di mano – spiega Simone Giglioli –. Noi, una volta emerse le criticità abbiamo fin da subito lavorato affinché non si arrivasse alla chiusura. Ora però il quadro è più complicato".

I Comuni del Cuoio, nelle settimane scorse, e dopo un incontro a Pisa avevano preso e reso pubblici impegni precisi per il mantenimento del servizio, annunciando anche la stipula di una convenzioni fra le amministrazioni – con la quale far fronte alle necessità di personale e alle necessità per il funzionamento dell’ufficio. "Quella convenzione non è stata fatta – ammette Giglioli –. E’ chiaro, comunque che quando accaduto e le possibilità di ripartenza dell’ufficio, specie a questi punti non dipendono solo dal Comune di San Miniato".

Dopo la nota della presidente del tribunale di Pisa, dottoressa Beatrice Dani, nessun Comune del Comprensorio – territorio di competenza dell’ufficio – ha formalmente preso una posizione. Solo silenzi. Presagio che, forse, è arrivato il capolinea con conseguente, ulteriore, "impoverimento" di tutta la zona.

C. B.