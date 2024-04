Gestione del tempo. Seminario gratuito

Gestione efficace del tempo: ecco un seminario gratuito per imparare a gestire efficacemente il tempo Il corso è tenuto da Piero Iafrate, manager aziendale e formatore, e verterà su metodi pratici per sfruttare al meglio ogni momento della giornata. "Il nostro seminario gratuito – afferma Iafrate – si baserà su come gestire efficacemente il proprio tempo e sulle migliori tecniche per fare di più e meglio. Si terrà a Pontedera il 19 aprile a partire dalle 18, e rappresenta la risposta a chi vuole imparare a fare le cose con soddisfazione e successo". Il corso è in programma nella sede di Astrazioni fotografia, nella zona industriale di Gello. Per iscrizioni: [email protected].