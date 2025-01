Gestione dei rifiuti, arriva il rinnovo. Tessili e sfalci, ecco cosa cambia

Il Comune di Calcinaia, da Gennaio 2025, ha avviato un’importante fase di rinnovamento nella gestione dei rifiuti con l’obiettivo di promuovere una maggiore sostenibilità e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del corretto smaltimento. Tra le principali novità spicca l’introduzione della raccolta domiciliare dei rifiuti tessili, un servizio che mira a ridurre l’abbandono abusivo nei pressi dei contenitori stradali e a migliorare il decoro urbano. I cittadini avranno dunque la possibilità di conferire i rifiuti tessili senza limiti presso il centro di raccolta in via del Marrucco e durante le soste dell’ecomobile. Inoltre, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, sarà possibile prenotare il ritiro a domicilio attraverso l’app R-Ciclo o contattando il numero verde di Geofor. Il servizio attivo da gennaio, prevede la rimozione dei contenitori stradali gialli per gli indumenti usati per prevenire il degrado urbano e garantire una gestione più ordinata dei rifiuti. I cittadini potranno conferire abbigliamento, scarpe, accessori e biancheria per la casa, assicurandosi che siano asciutti e non contaminati da altre sostanze. Un’altra innovazione riguarda la gestione degli sfalci e delle potature difatti dal 1 aprile, il Comune introdurrà una nuova modalità di raccolta, eliminando l’uso dei sacchi neri che spesso causano problematiche di smaltimento per la contaminazione tra plastica e materiale organico. Al loro posto saranno distribuiti bidoni carrellati, che renderanno il processo di raccolta più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Tuttavia per attivare il servizio sarà necessario compilare un modulo disponibile online sul sito di Geofor o presso gli sportelli ambiente entro febbraio 2025.

Per supportare i cittadini e fornire informazioni sui nuovi servizi il Comune ha aperto due sportelli ambiente: uno a Fornacette, presso il Centro Montessori che sarà operativo il giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 e l’altro a Calcinaia, in Piazza Carlo Alberto, attivo il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Presso questi sportelli dunque i cittadini potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata, ricevere assistenza e presentare eventuali richieste legate ai servizi di gestione dei rifiuti. L’importanza di queste iniziative è volta a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e migliorare la qualità della vita dei cittadini per sensibilizzare la comunità su pratiche di smaltimento più sostenibili e invitando tutti a collaborare attivamente per rendere Calcinaia un luogo più pulito e rispettoso dell’ambiente.

Andrea Martina Torre