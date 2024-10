Geotermia e ambiente. La tavola rotonda: "Impulso allo sviluppo"

LARDERELLO

Si è svolta nei giorni scorsi al teatro Florentia, una tavola rotonda dal titolo Il contributo della Geotermia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, organizzata da Cgil e Spi Cgil. Presenti il direttore del consorzio Lamma, Bernardo Gozzinim e il presidente della Regione Eugenio Giani, collegati da remoto, e rappresentanti Cgil regionale e provinciale, confederali e di categoria. L’obbiettivo: fare il punto sullo stato dell’arte dell’accordo tra Regione e Enel, ancora in fase di definizione, "per dare un impulso e una accelerazione verso la conclusione della trattativa in modo da partire con il progetto di sviluppo di questa risorsa cosi importante per il nostro territorio - scrive Spi Cgil - Uno sviluppo che avrebbe, nel tempo, un impatto positivo sulla crisi ambientale, che negli ultimi mesi ha provocato danni ingenti a persone e cose". Pino Gesmundo della segreteria nazionale Cgil ha sostenuto "l’importanza di portare la geotermia e le sue potenzialità, all’attenzione del Governo, specie in un momento come in cui è necessario trovare rapidamente fonti energetiche per il fabbisogno delle attività produttive".