Gasperini (centrodestra): "Scuola usata da Lupi a scopo elettorale"

Un incontro di propaganda elettorale del candidato del Pd e del centrosinistra Fabrizio Lupi, svoltosi sere fa nei locali della scuola Primaria di Val di Cava, ha scatenato la protesta di alcuni genitori che si sono rivolti a Gabriele Gasperini (nella foto), candidato sindaco della lista civica Ponsacco Sicura e del centrodestra.

"Abbiamo chiesto chiarimenti a un legale – dice Gasperini – Ci ha detto che la scuola, anche in orario extrascolastico, non può essere utilizzata per fare propaganda perché è uno spazio libero di formazione delle menti e deve rimanere neutro. Così abbiamo inviato una dffida all’Ufficio scolastico provinciale, alla dirigenza dell’Istituto comprensivo Niccolini e al Comune".

"Allora il Comune è corso ai ripari con la ’ delibera della vergogna’, redatta postuma, per cui la scuola sarebbe stata messa a disposizione di tutti i partiti, non solo del Pd – conclude Gasperini – A noi questa soluzione non va bene. La scuola deve stare fuori dalla politica. Il candidato Lupi e il Pd non si possono impossessare degli spazi pubblici".