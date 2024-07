Garante dei detenuti: "Un nuovo passo avanti per tutta la nostra città"

"Un primo obbiettivo che fa un passo in avanti. Negli ultimi consigli della precedente consiliatura, il consiglio comunale approvò all’unanimità il regolamento per l’istituzione del cosiddetto garante dei detenuti a Volterra. Oggi si procede con la pubblicazione dell’avviso per la selezione del garante stesso - Il prossimo passaggio - annuncia il consigliere comunale e presidente del consiglio comunale, Lorenzo Lazzerini - sarà la nomina da parte del consiglio comunale di Volterra. Per quanto nella passata consiliatura sia stato il relatore del regolamento in questione, questo è un passo avanti e un successo per tutta la nostra società".

Palazzo dei Priori imbastisce un bando per la figura di garante dei detenuti: tra i requisiti richiesti, possono presentare la propria candidatura coloro in possesso di adeguata formazione ed esperienza nell’ambito della promozione e della tutela dei diritti umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell’esecuzione penale. I candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie affini in ragione dell’incarico, quali ad esempio scienze giuridiche e/o sociali, e di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel campo della tutela dei diritti delle persone e di comprovata esperienza, almeno decennale, nei medesimi settori. Il garante definisce e propone interventi e azioni finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione. E’ un’autorità di controllo della legalità nei luoghi di privazione delle libertà, dotata di autonomia e indipendenza, cui la persona detenuta può rivolgersi per ottenere l’effettiva tutela dei propri diritti. Il bando è pubblicato sul sito del Comune e scade alle 12 del 16 luglio.

Le domande possono essere inviate via pec, con la dicitura, "Candidatura Autorità Garante dei diritti delle Persone private della libertà personale del Comune di Volterra", a [email protected], in busta chiusa.