Garante dei detenuti, la nomina. E’ l’avvocato Ezio Menzione

E’ l’avvocato Ezio Menzione di Pisa il neo garante dei detenuti del carcere di Volterra, a seguito del bando che è stato indetto dal Comune. Avvocato di fama e di grande esperienza, Menzione sarà il primo garante nella storia per i detenuti all’Interno della casa di reclusione situata nella Fortezza Medicea. Ecco i complimenti che giungono dal direttivo della Camera Penale di Pisa, con le parole espresse dal neo garante ai colleghi della stessa Camera Penale. "Ezio è stato appena nominato garante delle persone private della libertà personale per il Comune di Volterra, complimentandoci con lui per questo meritato risultato e per aver voluto affrontare questo gravoso impegno, alleghiamo per tutti voi le sue parole". "Cari amici e colleghi della mia Camera Penale, ho saputo che il consiglio comunale di Volterra mi ha nominato garante per le persone private della libertà sul suo territorio: molto importante perché esso comprende la grande casa di reclusione e una delicatissima Rems. Insomma un impegno che certo sarà gravoso, ma spero significativo - scrive il neo garante ai colleghi della Camera Penale - Io, alla mia tenera età, mi ci getterò a capofitto, come è mio costume. Ma mi da forza il pensare che posso contare sul vostro sostegno e la vostra amicizia. Ci ho contato quando si trattò di assumere la presidenza della camera penale; quando, ormai parecchi anni fa, fui chiamato a entrare in giunta, quando assunsi la co-responsabilità dell’osservatorio avvocati minacciati e in tanti altri casi: e l’aiuto, il consiglio e il sostegno non sono mai mancati Ora auguratemi buon lavoro, che ho bisogno del vostro caloroso augurio".