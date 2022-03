Gara di generosità per l’Ucraina Consegnati gli scatoloni di aiuti

CASTELDELBOSCO

Il Centro commerciale naturale di Casteldelbosco partecipa attivamente alla solidarietà a favore dell’Ucraina. Lunedì, grazie all’iniziativa promossa dal Ccn, di cui fanno parte le attività commerciali e gli studi medici professionali della frazione di Montopoli, e grazie alla straordinaria generosità di tanti abitanti del paese, sono stati consegnati a due associazioni di volontariato del territorio comunale i beni di prima necessità da portare in Ucraina e nei Paesi confinanti destinazione di migliaia di profughi dal Paese invaso dalla Russia.

Gli scatoloni sono stati riempiti da alcune volontari e volontari e poi consegnati alla Pubblica Assistenza di Montopoli, che ha sede a Capanne, e al centro cristiano "Acqua Viva" di San Romano che provvederanno all’invio in Ucraina e nelle terre di confine che stanno accogliendo i profughi e che in questo momento stanno vivendo giorni di grande dolore.

Tra gli articoli consegnati, vi sono prodotti alimentari, cibo per animali, prodotti e alimenti per la prima infanzia, prodotti per l’igiene e per il primo soccorso. Oltre ai beni di prima necessità sono stati acquistati dallo stesso Centro commerciale naturale farmaci così da poter esaudire la richiesta arrivata dalle zone di confine e dagli ospedali che dichiarano di avere estrema scarsità di coagulanti, antibiotici, antidolorifici e antinfiammatori.

Il Centro commerciale naturale, anche tramite La Nazione, "ringrazia tutta la comunità di Casteldelbosco e non solo, che con enorme generosità, ha aderito all’iniziativa, acquistando e portando generi di ogni tipo". I beni di prima necessità sono già in viaggia verso l’Ucraina e i Paesi di confine grazie ai tir che trasportano anche raccolte di altre zone della Toscana.