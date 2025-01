Aggredito dai ladri mentre fa benzina. Reagisce e riesce a sventare il furto

Ponsacco, 23 gennaio 2025 – Un uomo è stato aggredito da sconosciuti mentre stava facendo rifornimento di carburante alla sua auto a un distributore. E’ successo nei giorni scorsi, ma la notizia è stata appresa solo ieri. I carabinieri – che hanno avviato le indagini, confermano il fatto. L’uomo, un professionista, è stato strattonato, ma è riuscito a non cadere e a non farsi portare via la borsa. Un episodio grave che dimostra come anche in situazioni che potrebbero sembrare tranquille c’è chi non si fa scrupoli ad aggredire per cercare di rubare. E’ successo nel pomeriggio, quando era già buio, ma comunque nel pomeriggio su una strada molto trafficata. A un’area di servizio illuminata e protetta dalle telecamere di videsorveglianza. Ma i malviventi non si fermano davanti a niente. Ormai è chiaro e bisogna guardarsi le spalle (e non solo) in ogni momento.

Il tentativo di furto con strattonamento e aggressione è accaduto nell’area di servizio della strada che da Ponsacco porta verso Casciana Terme, poco fuori la periferia della cittadina del mobile. L’uomo, dopo essere riuscito a difendere la sua borsa e a non farsi fare del male dai malviventi, ha dato l’allarme al 112 – numero unico di emergenza regionale – i cui operatori hanno inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pontedera. I militari, dopo aver ascoltato il racconto dell’aggredito e raccolto la sua denuncia, si sono subito attivati per cercare di individuare gli aggressori. Pare che fossero a piedi e siano sbucati all’improvviso mentre l’uomo era intento a fare rifornimento alla sua automobile.

Uno di questi ha avvicinato la vittima e l’ha strattonata e ha cercato di strapparle la borsa che aveva con sé, ma il professionista è rimasto fermo, ha avuto la forza e il coraggio di opporre resistenza e salvare così soldi, documenti, carte di credito e bancomat. La zona, secondo quanto si apprende, sarebbe dotata di telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private e dalle immagini registrate potrebbe essere possibile risalire all’autore dell’aggressione e del tentato furto. Al momento non ci sono sviluppi, si sa solo che i carabinieri stanno continuando con le indagini che vengono compiute a trecentosessanta gradi, anche verificando i veicoli in transito in quella zona in entrata e in uscita dal centro abitato di Ponsacco.

g.n.