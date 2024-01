Difende le commesse dopo un furto al supermercato, i ladri lo picchiano e gli rompono una gamba

Pontedera, 29 gennaio 2024 – Tre uomini sono stati sorpresi a rubare all’interno di un supermercato, ma quel che è peggio è che per guadagnarsi la fuga hanno prima minacciato le commesse e poi hanno picchiato selvaggiamente un uomo intervenuto per difenderle. Tutto per un bottino complessivo di 160 euro.

E’ successo a Cascina, dove i malviventi hanno prima sottratto i soldi dalla cassa e poi scappati per le vie del centro abbandonando la refurtiva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ne hanno individuati e arrestati due. Si tratta di due fratelli di origini rumene di 27 e 23 anni, fermati nella flagranza di reato di furto aggravato e lesioni personali gravi in concorso.

L’uomo picchiato è stato poi trasportato in ospedale per le cure. Al malcapitato è stata spezzata una gamba: per lui una prognosi di 45 giorni.