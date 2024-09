Banda del tombino scatenata. Raid al circolo e in farmacia

Comprensorio del Cuoio, 8 settembre 2024 – Stesso modus operandi. Non si sa, però, se si tratta delle stesse mani. E’ certo comunque che, utilizzando un tombino, ladri-vandali sono entrati in due esercizi commerciali. Segnatamente alla Farmacia San Martino a Castelfranco ed al circolo “La Perla” a Montecalvoli. Due assalti in piena notte. Quello al circolo attorno alle 5. Un’azione rapida: il vetro in frantumi, con grandi danni all’infisso, dopo che le pedate e spintonate non erano servite a niente. Una volta dentro il circolo - da quanto si apprende - in due si sarebbero diretti verso la cassa, ma di soldi non erano rimasti che pochi spiccioli che non sono stati toccati. A quel punto – scattato l’allarme - i malfattori si sarebbero dati rapidamente alla fuga. Sembra che una signora abbia visto almeno un soggetto che si stava allontanando a piedi protetto da un cappuccio.

Secondo una prima ricognizione dei responsabili de “La Perla” non sarebbe stato toccato alcunché: anche bottiglie di liquori ed altri prodotti sono rimasti negli espositori. “Sembra che non manchi nulla – ci dicono al circolo –. Anche gli spiccioli li hanno lasciati. I soldi, ogni sera, provvediamo a metterli al sicuro. Restano i danni importanti che sono stati fatti, e anche una certa amarezza perché qui noi facciamo sempre tante iniziative benefiche per aiutare i bisognosi, per sostenere progetti di solidarietà e poi ci ritroviamo a fare i conti con episodi del genere”. “Confidiamo nella indagini – aggiungono - sarebbe importante chiamare questi malfattori alle loro responsabilità. Purtroppo non è cosa semplice”. Il circolo è motore e luogo di tantissime iniziative, momenti di socializzazione ed eventi che coinvolgono tante associazioni del territorio. Sui fatti indagano i carabinieri.