Razzia nei depositi dei supermercati: rubati più di mille pallet e cibo per 25mila euro

La merce sequestrata

Pontedera (Pisa), 24 marzo 2023 – Le segnalazioni dei movimenti sospetti nella zona industriale avevano messo in allerta i carabinieri di Pontedera, che alla fine hanno arrestato un uomo per i reati di furto, ricettazione e appropriazione indebita. E’ accusato per la sparizione di circa 1.100 pallet e di generi alimentari destinati alla grande distribuzione in noti supermercati.

La merce sottratta era sparita da alcuni magazzini in più comuni della Valdera. I carabinieri hanno intercettato un autotrasportatore intento a scaricare indebitamente un importante numero di pallet e generi alimentari, tra cui una intera forma di parmigiano reggiano del peso di 40 chili. Durante le perquisizioni nella sua abitazione e in un altro magazzino nella disponibilità dell’indagato sono stati trovati altri pallet e un’ingente quantità di merce destinata sempre alla distribuzione dei supermercati, il tutto per un valore complessivo di circa 25mila euro.