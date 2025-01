Fugge alla vista dei carabinieri e causa un incidente

Rocambolesco inseguimento a Guardistallo. Tutto ha avuto inizio quando i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Volterra nel corso di un servizio serale di controllo, hanno tentato di identificare una persona ferma in auto parcheggiata nei pressi di una nota zona di spaccio. Alla vista dei carabinieri, l’uomo, italiano, 45enne, già noto alle forze dell’ordine, si è dato alla fuga in direzione di Cecina.

L’inseguimento, durato oltre otto chilometri, è terminato solo quando il fuggitivo è andato a sbattere contro un’auto che proveniva nel senso opposto. Dopo l’impatto, il 45enne ha tentato anche di fuggire a piedi ma è stato bloccato dai due militari. Nell’incidente fortunatamente l’altro guidatore ha riportato lievi lesioni.

In seguito alla perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti 0,5 gr di cocaina e si è rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico. E’ quindi scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali stradali e rifiuto di sottoporsi ai test. E’ stato poi posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.