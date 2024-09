Fondi Pnrr, Montecatini si svela: "Il territorio si mette in gioco raccontando storie e tradizioni"

MONTECATINI VALDICECINA

Il borgo si appresta ad abbracciare "Un lungo racconto di terra e di uomini per esperienze di turismo lento". E’ un viaggio outdoor che si snoderà sino a novembre grazie ai fondi Pnrr Attrattività dei borghi storici che, per Montecatini, ammontano a quasi 1 milione e 500 mila euro. La premessa: il territorio presenta i segni di una millenaria presenza dell’uomo, diffusi in contesti naturalistici e paesaggi straordinari. Borghi dal fascino autentico di antichi castelli si intrecciano con i resti delle importanti attività minerarie, in un mosaico paesaggistico selvaggio e naturale, modellato dalla sapiente mano dell’uomo che è riuscita a penetrare con grazia, coltivando, in una terra generosa, prodotti di eccellenza e una importante tradizione culinaria.

Un territorio che attraverso punti panoramici guarda costantemente il mare e nello stesso tempo Volterra e gran parte della Toscana interna. "Nasce in questo contesto “Un lungo racconto di terra e di uomini, esperienze di turismo lento a Montecatini Valdicecina“ - spiega il sindaco Francesco Auriemma - un progetto in cui il territorio si mette in gioco, raccontando le proprie storie, tradizioni, e i propri sogni per il futuro". L’iniziativa mira a dare l’opportunità a turisti e residenti di scoprire o conoscere più a fondo il patrimonio agricolo, culturale, paesaggistico e ambientale, la storia e le tradizioni che rendono unico questo angolo di Valdicecina. Montecatini e i suoi territorio si mettono quindi in gioco narrando il paese nelle sue molteplici caratteristiche: Il paese dei suoi antichi borghi, il paese delle miniere e dei minerali, il paese delle foreste, Il paese dei suo agricoltori, il paese delle erbe e degli altri funghi, il paese a passo di asino. Un insieme di esperienze outdoor che saranno, per chi sceglie di viverle, dei veri e propri momenti in cui abbandonarsi allo stupore, alla meraviglia, e al tempo stesso delle preziose occasioni per conoscere e comprendere la storia degli uomini che hanno vissuto questa terra.

Ecco le prime esperienze: 28 e 29 settembre “Il paese degli antichi borghi“ dal fascino autentico di veri e propri Castelli. Un fine settimana alla scoperta dei borghi del Comune per passeggiare nel patrimonio storico e paesaggistico, per incontrare gli abitanti del luogo e per conoscere il tessuto produttivo legato in particolare alla realtà rurale ed artigianale. Sabato 28 settembre, il trekking alla scoperta di Mocajo e Casaglia, due piccoli gioielli di antiche comunità agricole di ieri e di oggi e domenica 29 trekking intorno al Castello di Montecatini.

I.P.