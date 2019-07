Pontedera, 10 luglio 2019 - Fiamme e fumo lungo la superstrada Firenze Pisa Livorno all'altezza della diramazione per Pisa e Livorno, poco dopo l'uscita di Pontedera-Ponsacco. A fuoco le sterpaglie. I vigili del fuoco di Cascina, Pontedera e Ponsacco sono al lavoro da poco prima le 18 di oggi, mercoledì 10 luglio, per spengere il rogo che pare, secondo i primi accertamenti, sia divampato per cause accidentali. La circolazione sulla strada di grande comunicazione non è stata interrotta anche se si registrano forti rallentamenti e disagi per il fumo. Sul posto, oltre ai pompieri, le pattuglie della polizia stradale e i tecnici di Avr, la società che ha in gestione il global service della FiPiLi per conto della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana.

© Riproduzione riservata