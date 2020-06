San Miniato, 24 giugno 2020 - Mattinata difficile sulla Firenze-Pisa-Livorno: un camion in panne all'altezza dell'uscita di San Miniato ha provocato fino a cinque chilometri di coda. E' accaduto in direzione mare, con le file che sono arrivate fino a Empoli Ovest, come segnala anche il servizio regionale sul traffico "Muoversi in Toscana". Il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato per permettere i soccorsi al Tir, al quale secondo quanto si apprende sarebbe scoppiato un pneumatico. Code, seppur in forma minore, a causa di curiosi sulla corsia opposta, quella verso Firenze: circa 2 km.

🚙 In #FiPiLi, per incidente al km 35, 5 km di coda tra #Empoli Ovest e #SantaCroceSullArno in direzione #Livorno e 2 km di coda tra #SantaCroceSullArno e #SanMiniato in direzione #Firenze#viabiliTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) June 24, 2020