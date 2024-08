Fiamme nel magazzino: "Scatenate da un’auto"

La tempestività con cui sono stati avvertiti vigili del fuoco e forze dell’ordine ha evitato che le fiamme nel magazzino comunale, in un giorno di maltempo su tutto il territorio, potessero devastare la struttura e fare ancora i danni. . E’ successo domenica nel tardo pomeriggio quando un incendio ha creato danni all’immobile del municipio in via Masoria: zona nella quale erano parcheggiate due auto della polizia municipale. L’allarme è stato dato alle 19,30 da una cittadina dopo aver sentito uno scoppio accompagnato dal fumo nero che usciva dal capannone. Un alert importante per far scattare la macchina dei soccorsi.

Gli interventi sono stati immediati da parte dei vigili del fuoco che hanno spento in modo veloce il rogo i cui danni sono ora sotto la lente degli accertamenti. Insieme ad approfondimenti di rito e di legge in questi casi sulle cause dell’evento che, comunque hanno già individuato da dove è originato il problema che poi ha innescato il fuoco. In merito all’incendio, spiega la sindaca Linda Vanni "possiamo dire che i danni riguardano una solo vettura della polizia municipale". La macchina è stata interessata dall’evento. "Secondo le prima informazioni a disposizione sembra che l’incendio si sia sviluppato proprio dalla autovettura stessa, una Dacia Sandero. Risulta danneggiata anche la parte elettrica del magazzino comunale proprio sopra l’autovettura coinvolta – spiega la nota dell’amministrazione di Montopoli – . Fortunatamente non risulta danneggiata, se non lievemente, la seconda macchina della polizia municipale". L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco contattati dai residenti è stato derimente per scongiurare danni più importanti.

"Nel più breve tempo possibile cercheremo di ripristinare l’impianto elettrico del magazzino per poter accedere in sicurezza – aggiunge la sindaca –. Ringraziamo i vigili del fuoco, i carabinieri, i cittadini che hanno allertato dell’incendio e la nostra polizia municipale per il lavoro svolto appena ricevuto l’allarme. Inoltre ringraziamo le tante persone, associazioni e amministrazioni comunali che ci hanno contattato per prestare il loro sostegno e aiuto".

C. B.